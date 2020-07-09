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飛鶴盈喜撼空軍 股價倒升7%

2020-07-09 列印
　　內地乳企中國飛鶴（6186）再遭沽空機構「狙擊」，Blue Orca（殺人鯨資本）昨早發佈沽空報告，指控飛鶴為「翻版瑞幸咖啡」，存在虛增營業額，少計數十億美元的運營成本等行為，認為該公司每股僅值5.67元。

　　飛鶴午間發佈公告否認指控，並發盈喜預期上半年收入將按年增逾四成。飛鶴早盤股價跳水一度跌逾8%，午後開盤反彈，全日倒升7.21%，收報16.96元。

　　Blue Orca在報告中稱，中國飛鶴主要向分銷商出售奶粉，但其將產品交到旗下物流供應商時即確認收入，虛增銷售額，經分析飛鶴過去兩年的實際收入較其財報顯示的少近五成。

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