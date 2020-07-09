飛鶴盈喜撼空軍 股價倒升7%

飛鶴午間發佈公告否認指控，並發盈喜預期上半年收入將按年增逾四成。飛鶴早盤股價跳水一度跌逾8%，午後開盤反彈，全日倒升7.21%，收報16.96元。
Blue Orca在報告中稱，中國飛鶴主要向分銷商出售奶粉，但其將產品交到旗下物流供應商時即確認收入，虛增銷售額，經分析飛鶴過去兩年的實際收入較其財報顯示的少近五成。
本港新冠疫情大爆發，昨天一日新增二十四宗確診病例，創單日新高，其中十九宗為本地個案，主要涉及兩大群組，慈雲山「港泰護老中心」增加八人確診，坪石邨「彬記粥麵美食」及佐敦「新發茶餐廳」群組添六人染疫，當中...
2020-07-09
近日中國大部份地區均有暴雨。湖北黃梅及貴州銅仁都發生山泥傾瀉，江新安江水庫首次「九閘齊開」洩洪。此外逢考季，水浸令交通中斷，當局奇招盡出運考生。各地暴雨成災，連錢塘江流域也告急，位在錢塘江上游、華東地...
2020-07-09
美國總統特朗普的侄女瑪麗（Mary Trump）在下周二（本月十四日）正式出版的新書中大爆內幕。指出特朗普不但把「欺騙」視作「一種生活方式」，更曾付錢給他人代考賓夕凡尼亞大學的入學試。白宮女發言人麥恩...
2020-07-09
火炭工業地於上周五截標，並於昨日開標，由中移動以56億奪得，力壓其餘8間財團，每方呎樓面地價達5967元，高於市場估值上限近一倍，同時成為歷來最貴工業地。 地價遠超市場估值 地政總署昨日公佈，於上周五...
2020-07-09
美國疫情尚未減退，部份重磅科技股有資金追捧，美股早段仍然向好。美股杜指早段升96點，見25987點，升幅約0.4%；標普指數升0.3%，見3154點；以科技股為主的納斯達克指數升76點近1%，見104...
2020-07-09
葡萄牙中場波基斯費南迪斯今年一月加盟曼聯後迅速融入球隊，與法國前鋒安東尼馬迪爾更成功連線，上仗英超5:2勝般尼茅夫便齊齊士哥。該隊今晚聯賽作客尾三的阿士東維拉，兩人必聯手撕破主隊防線，領軍全取三分衝擊前四名歐聯席位，客勝去馬。（Now621、4K 611台周五凌晨3:15直播） 費南迪斯加盟紅魔第三仗便開齋，上輪英超主場5:2勝般尼茅夫交出入球和助攻各一後，聯賽累積六球五助攻表現搶鏡。而他與前鋒馬迪爾特別合拍，連同上仗助攻予馬迪爾埋齋，英超合作五次兩度妙傳馬迪爾。 得到新隊友支援，馬迪爾復賽後亦着火，早前主場3:0勝錫菲聯之戰錄得職業生涯首個帽子戲法，近四輪共入四球...
2020-07-09
夏日彩妝新系列正式登場，色彩豐富加上靚靚包裝，自然成為賣點。假如閣下跟筆者一樣，在疫情下已無買化妝品一段長時間，現正是時候好好獎勵自己。今次編輯部精選四大彩妝系列，啱心水就馬上入貨吧。 Dior 活潑...
2020-06-20
賭王何鴻燊博士於5月26日離世，享年98歲，何家親屬一連三日在香港殯儀館為賭王舉行喪禮，昨日家人為賭王守喪，大殮儀式在周五舉行，賭王遺體擇日長眠於摩星嶺一號昭遠墓園。何家親屬昨日中午陸續抵達佈置成紅白...
2020-07-09
政府派嘅1萬蚊你收到未呀？好多商場都推出咗唔同offer吸引大家消費，新地旗下商場，包括東港城、北角匯、錦薈坊、上水廣場、Mikiki同將軍澳中心，為The Point by SHKP會員推出咗「萬元...
2020-07-09
剛周日郭能和莫雷拉均因陣上犯不小心策騎而被罰停賽，兼以罰款代替另外停賽一日，換言之他們均不可以在今季的煞科夜上陣。對郭能而言影響未算太大，或許是減少收入而已，但對於莫雷拉來說，則如同將他今季爭奪冠軍騎師寶座的希望粉碎，因為即使未計昨晚賽果，他已落後潘頓六場頭馬，季內他餘下七月十二日可披甲，要後來居上實在談何容易，而且還未包括潘頓同樣有機會增添頭馬進帳，所以莫雷拉今季只好又一次做阿二。 回說剛周日郭能和莫雷拉犯不小心策騎的兩宗事件，郭能在第二場策騎「好運寶寶」因末段斜跑干擾「糖糖幸運」，令後駒失去競逐第三名的機會，無論斜跑的幅度及影響程度均大於莫雷拉所犯規的一場，筆者認為罰則...
2020-07-09