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渾水創辦人：美經濟如「火藥桶」

2020-07-09 列印
　　沽空機構渾水創辦人布洛克（Carson Block）繼續唱淡美國，形容美國正處於一個空前的「火藥桶經濟」，任何一點火花都可引爆，現時市場唯一關注的，是對美國聯儲局有否信心。

　　布洛克接受內媒訪問時指出，所有以往有意義的經濟邏輯、數據和技能都不再重要，因金融市場已失去原本應履行的功能，目前唯一的關注，就是市場對聯儲局是否有信心。他解釋，聯儲局主席鮑威爾所做的一切，旨在推動資產價格上漲，亦明顯將該訊息傳達給投資者，但無人知道這些刺激政策是否奏效。

　　布洛克再次指責聯儲局，在低利率環境下，企業的資產負債表在不斷膨脹，但市場流動性卻面臨急劇短缺，只是將一個行業的脆弱轉移至另一個行業，形容當局正在超速醉駕。

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