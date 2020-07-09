傳今年內來港上市 螞蟻金服：消息不實

目前阿里巴巴在螞蟻金服持股比例達33%，為公司第一大股東。自2014年成立至今，該公司合共經歷9輪融資，當中於2018年的Pre-IPO融資中，估值達1555.56億美元，包括淡馬錫、GIC新加坡政府投資公司、泛大西洋投資、馬來西亞國庫控股以及加拿大養老基金CPPIB等均有投資。
螞蟻金服於2014年成立，主要希望透過科技創新能力，搭建開放、共享的信用體系和金融服務平台，為全球消費者及小微企業提供金融服務。2015年該公司進軍雲計算服務，計劃於5年間協助逾千間金融機構轉型升級。
本輪新股熱潮即將見底，昨日掛牌的兩隻新股均以「破底」收場，當中包括屬於醫藥版塊的海普瑞藥業（9989），昨日掛牌僅高開0.3%，最高見18.68元，而不足半小時已經「破底」，全日股價均在招股價18.4元以下游走，最終收報17.66元，跌4.02%，不計手續費及佣金，一手500股倒蝕370元。
另一隻新股MBV International（1957）開始即「破底」，低開0.435元，較招股價0.8元低45.63%，其後跌幅持續擴大，最終收市報0.345元，跌56.88%，每手2500股帳面虧損1137.5元。
海普瑞MBV首掛潛水
耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，新股熱潮已經告一段落，投資者不再僅看板塊就盲目「湧入」，目前醫療板塊較為吸引的是醫療器械以及未有盈利的生科股，海普瑞本身主要產品依諾肝素鈉並不是這兩類，因此首日下跌是「有理由的」。