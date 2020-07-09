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羅琪茵增持思捷成大股東

2020-07-09 列印
　　正在重組的思捷環球（330）股權有變，維他奶（345）創辦人羅桂祥家族後人羅琪茵，斥資1.2億元增持思捷股權至12.89%，取代邢李㷧三名女兒成大股東。

　　聯交所披露權益顯示，羅琪茵於上周五於場外增持思捷1.5億股或7.95%，平均每股作價0.8029元，較當日收市價折讓3.27%，共斥資1.2億元。交易後羅琪茵持股由4.94%大幅增至12.89%，達至須披露水平。此舉亦取替前主席邢李㷧三名女兒邢嘉倩、邢愛林和邢言愛的大股東地位，三人持股佔11.22%。羅琪茵是著名股壇炒家莊友堅的妻子，為羅桂祥三子羅友仁的女兒，其妹夫則為新濠國際（200）主席何猷龍。

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