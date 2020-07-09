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嘉利受惠疫情 伺服器定單增

2020-07-09 列印
　　疫情帶動伺服器需求增加，伺服器外殼製造商嘉利國際（1050）主席助理兼財會部主管何偉汗稱，受益疫情期間居家工作、大數據及社交平台使用增加，今年4至6月伺服器方面定單按年有所增長；今年財年資本開支預算約2億元，主要用於新建東莞廠房以擴大生產力，料全部投入使用後，可將現時產能再擴大八成，有望為公司帶來10億元的收入增長。

　　何偉汗續指，新工廠建設將於8月始動工，預計2021年上半年可開始投入使用，主要用於伺服器、汽車模具生產等。另外，因客戶主要分佈在海外，公司亦正考慮在墨西哥及泰國等地設立海外生產基地，以應對更多市場需求，包括開拓雲端平台服務等。

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