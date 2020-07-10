疫情加劇市場憂經濟 杜指跌361點 穿二萬六關

儘管美國最新勞工數據較預期理想，但肺炎疫情有加劇之勢，投資者持觀望態度，美股三大指數周四早段下滑。杜指曾挫543點或2.09%，見25523點，跌穿2.6萬點大關。標普指數曾跌54點或1.7%，至於以科技股為主的納斯達克指數亦跌112點或1.07%。



分析師指出，全球肺炎疫情有再度加劇之勢，市場擔心美國經濟近期回穩態勢可能不保，令周四大市早段受到壓力，其中金融股首當其衝。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報25706點，跌361點；納斯達克指數收報10547點，升55點。滙控（005）美國預託證券價格曾見36.47港元，較香港收市價跌0.63港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見552.27港元，較香港收市價跌10.73港元。



美國數據方面，截至本月四日的一周，美國首次申領失業救濟人數達131.4萬人，較市場預期的137.5萬人為少，按周減少9.9萬人。截至上月27日的一周，美國續領失業救濟人數為1806.2萬人，按周減少69.8萬人。



至於港股，科網股再掀起狂潮，恒指公司研推港版納指，多隻本港科網巨頭瘋飆創歷史新高，阿里巴巴（9988）及網易（9999）更爆漲一成。可惜，市場繼續炒股不炒市，加上本港爆發第三波疫情，恒指僅於250天線（26072）整固，全日波幅358點，收造26210，上揚80點，兩日連升；大市交投氣氛繼續活躍，港股成交總額增加至2068億元。



九置挫3.61%最弱藍籌



本港近日爆發多宗本地確診個案，市場擔心新一波本地疫情，與本地相關的股份捱沽，九置（1997）挫3.61%收報33.4元，是跌幅最大藍籌股；領展（823）及新世界（017）齊跌逾2%。港府收緊防疫措施，大家樂（341）跌4.58%。藍籌股方面，港交所（388）高見371元創新高，走高3.52%收報370.6元。相反，中銀香港（2388）跌3.1%收報23.45元。