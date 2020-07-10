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人民幣升穿七算四月高

2020-07-10 列印
　　資金湧入中國市場，帶動人民幣繼續造好，昨日在岸及離岸人民幣雙雙升穿7，更進一步突圍6.99關口，創約4個月新高。另外，港匯繼續觸及7.75強方兌換保證，金管局昨日兩度入市，共向市場沽出177.02億港元，為今年以來最大單日規模；銀行體系總結餘將於下周一（13日）企上1782.97億港元。4月以來，金管局已累計沽出逾千億港元。

　　市場對中國經濟復甦的信心持續，資金流入內地市場，人民幣7月以來連連上升，由7.06左右水平一路升破7這一心理關口。在岸人民幣昨日一度高見6.9824，升221點子；截至昨晚8時報6.9858。離岸人民幣昨日於6.9809至7.0012之間窄幅波動，截至8時報6.9849。另據中國外匯交易中心公布，人民幣中間價昨日報7.0085，實現三連升，亦創約4個月高位。

　　
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