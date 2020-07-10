恒指公司研推港版納指 阿里網易急升逾一成

本港科網股近期氣勢如虹，騰訊（700）亦分得一杯羹，近期可謂科網股天下。恒指公司董事兼研究及分析主管黃偉雄昨透露，正研究推出「港版納指」，編製以科技創新為題的指數，冀可跟恒指一樣受歡迎。消息刺激科網股續飛天，阿里巴巴（9988）及網易（9999）均飆升逾一成。



黃偉雄昨日於一個網上論壇預告，正在參考納斯達克指數，編製一個以「科技創新」主題的指數，會研究相關成分股數目及選股準則，期望可如恒指般受歡迎，並盡快推出。他指出，今年上半年，港股通新經濟股指數和生物科技指數分別升11.5%及31.2%，相比同期恒生綜合指數下跌7.3%，反映相關板塊的投資需求殷切；而眼見愈來愈多科技股籌備上市，料新指數有助增加投資者選擇並分散風險。



阿里美團小米具染藍資格



另外，黃偉雄透露，下月14日公佈的季檢中，第二上市及同股不同權的阿里、美團（3690）和小米（1810），均已具備染藍資格。根據恒生指數編算細則，股票一般需上市兩年才能納入恒指，但市值龐大則可獲快速納入，當中只要平均市值排首五位，僅上市三個月便有條件染藍。事實上，阿里巴巴來港上市至今僅七個月，2018年上市的小米與美團亦未「足月」。



至於上月才來港掛牌的京東（9618）及網易，以昨日收市值計分別排行第12及15，由於第6至15位是第二快速梯隊，只要上市半年便可入藍籌，如兩股平均市值保持相關排名，最快可於明年初季檢列入考慮名單。



慧甚全球指數主管周鶴松估計，中資企業佔恒指比重將由目前60%，在未來三年增至70%，而電訊、媒體及科技股的權重將由17%增至25%。 憧憬新指數出台，昨科技股猶如坐上火箭集體爆上，並反覆尋頂。



