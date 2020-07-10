  • 2020年7月10日 星期五
  • 32º
  • 68%
熱門： 新冠肺炎限聚令海關櫃員機禮頓山

日報新聞 > 財經

水災礙供應 內地上月通脹2.5%

2020-07-10 列印
　　受水災及疫情的影響，內地6月豬肉及蔬菜供應趨緊，通脹略有升溫。國家統計局昨公佈，6月居民消費價格（CPI）按年上漲2.5%，較5月微升0.1個百分點；6月工業生產者出廠價格（PPI）按年下降3%，降幅收窄0.7個百分點。累計上半年，CPI較去年同期上升3.8%，PPI則按年降1.9%。分析預計，下半年CPI仍呈持續下行態勢，PPI跌幅則將持續收窄。

　　食品價格為推動內地6月CPI按年增速略有反彈的主要因素。6月，食品價格按年上漲11.1%，漲幅較5月擴大0.5個百分點。其中，鮮菜價格按年上漲4.2%，而5月為下降8.5%；豬肉價格按年漲81.6%，漲幅同上月基本持平。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd