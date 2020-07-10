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吉利8.4億售三附屬予母企

2020-07-10 列印
　　隨著內地車市逐步復甦，行內龍頭吉利汽車（175）昨日公布，計劃向母公司吉利控股出售成都汽車、寧波北侖和寧波吉寧等3家子公司的100%股權，作價8.362億元人民幣。吉利汽車股價昨日高開0.2點，報17.2元，其後回落至16.72元，收報16.94元，跌0.35%。

  主要從事生產及銷售汽車及汽車發動機「寧波北侖」出售價為7.294億元（人民幣，下同）；「成都汽車」出售價為7630萬元，該公司在中國從事生產及銷售汽車及汽車部件；「寧波吉寧」從事生產及銷售汽車零部件，包括用於組裝吉利及領克汽車車型的鋼板，作價3050萬元。出售上述業務料可為吉利帶來合共5420萬元收益。

　　

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