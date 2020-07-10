帳面一手勁賺14345元 歐康維視穩坐「賺錢王」

歐康維視錄得超購1895倍，凍資約2944億元，穩坐今年新股第二大「超購王」及「凍資王」寶座，但未能超越內地物管股燁星集團（1941）1948倍的超購，及康基醫療（9997）3095億元的凍資額。該股上限定價14.66元，淨籌資額為14.2億元，香港公開發售部份接獲約36萬份申請，超購1895倍；國際部份亦獲大幅超額認購約76倍。一手中籤率為5%，認購300手方可穩中一手。
思摩爾每手賺1.1萬元
另一焦點電子煙巨頭思摩爾亦以上限12.4元定價，淨籌資約68.6億元，一手（1000股）中籤率為20%，申請20手才穩獲一手。思摩爾於耀才暗盤大升近九成，收造23.45元，不計手續費，一手大賺1.1050萬元。
對比上述兩新股頂頭槌飛情況，歐康維視接獲891張頂頭槌飛，每張獲分發12手（6000股），按息率2.81厘，借七日且孖展九成計算，其孖展息約2.95萬元，若以暗盤價計算，勁賺14.2萬元。
思摩爾更「和味」，因只接獲十八張頂頭槌飛，每張獲分配58.6萬股（即586手）。按息率2.81厘，借七日且孖展九成計算，其孖展息約16.24萬元，若以暗盤價計算，頭槌飛認購者帳面大賺超過631萬元。
七隻新股今同步掛牌
股份 招股價（元） 超購倍數（倍） 一手
中籤率（%） 耀才暗盤價（元） 一手賺蝕（元）
歐康維視生物（1477） *14.66 1894.76 5 43.35 +14345
思摩爾國際（6969） 12.4 115 20 23.45 +11050
永泰生物（6978） 11 258.58 20 13.6 +2600
虎視傳媒（1163） 0.86 5.18 45.02 1.11 +625
正榮服務（6958） 4.55 101 40 5.13 +580
綠城管理控股（9979） 2.5 10.2 40 2.78 +280
中國蜀塔（8623） 0.3 28.09 60 0.27 -300
*今年新股第二大「超購王」及「凍資王」並有望問鼎「賺錢王」