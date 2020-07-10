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嗶哩嗶哩考慮回港第二上市

2020-07-10 列印
　　中概股回流潮浪接浪，騰訊（700）及阿里巴巴（9988）有份持股的，被指有望成為中國YouTube的中國影片網站嗶哩嗶哩（Bilibili）正考慮赴港第二上市。另外，李氏大藥廠（950）昨日公佈，考慮分拆China Ophthalmology Focus Limited（COPFL）及將其股份獨立上市；比亞迪（1211）亦籌劃分拆旗下半導體業務於A股上市。

　　《路透》引述消息指，在中美關係緊張之際，中國影片網站嗶哩嗶哩正考慮回港第二上市，並已與數間投行就第二上市作初步討論，或會出售5%至10%股份，惟目前未清楚集資規模。消息人士又指，在2018年3月在納斯達克上市的嗶哩嗶哩，明年才能在港上市，因為據香港上市規則，公司須在另一家符合資格交易所擁有至少兩個會計年度的良好合規記錄。截至昨日9時半，嗶哩嗶哩市值達168.71億美元。

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