中環IFC外望——五菱夥初創攻汽車防疫產品

副主席李誠期待將傳統汽車結合環保及科技等範疇，透過合作帶來協同效應、改良產品、持續創新並回應用家要求。他指疫情改變大眾生活模式，希望未來產品能盡快滿足市場需求。財務總監黎士康表示印度及印尼等地已開始設立廠房營運，盼透過不同技術創新持續帶領市場。
中港及中東為目標市場
科日發展則主要負責分析，驗證及改良產品。公司科技發展總裁徐光海盼配合雙方所長，互利互惠。徐指將技術商業化可為社會帶來綠色及舒適的生活環境，計劃將該自動消毒系統應用於校巴及救護車等汽車，以氣態消毒方式淨化冷氣系統，可降低空氣傳播，全面保護乘客。計劃目標市場主要為中港及中東等地。
黎士康指五菱汽車去年汽車總收入為44.7億元人民幣，較去年增長6%，銷售量達11萬台。另外公司正研發新能源及自動駕駛項目，將陸續於下半年推出市場。
莎莎員工確診 油塘分店停業14天
莎莎（178）公佈，位於油塘大本型商場的分店，一名員工確診感染新冠肺炎，為確保員工及顧客安全，該分店由即日起暫停營業14天，進行徹底清潔及消毒。店內所有員工及與該名員工接觸的其他相關職員，將在家隔離14天。
確診員工任職收銀員，自7月5日起因病請假一直沒有上班。該公司於昨日傍晚接獲通知，該名員工確診感染新型冠狀病毒肺炎。
高瞻