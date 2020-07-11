港疫情趨嚴峻 恒指回吐482點

內地股市回吐，上證指數結束八連升，跌穿3400點，收報3383點，跌1.95%；深成指數收報13671點，降0.61%；滬深兩市成交合計1.61萬億元人民幣，連續七日破萬億元人民幣。總結全周滬指累飆7.31%，連漲四周。
滬指八連升斷纜
藍籌金融股捱沽，友邦（1299）跌1.83%，收報75.1元；滙控（005）跌1.89%，收報36.4元；建行（939）跌1.84%，收報6.39元；平保（2318）跌1.95%，收報87.9元；國壽（2628）跑輸一眾藍籌股，回吐6.7%，收報19.5元；以上五股合共拖低大市194點。
ATMX個別發展，股王騰訊（700）有份領跌大市，回吐2.93%，收報546.5元；阿里巴巴（9988）跌2.37%，收報255.4元；美團（3690）曾創新高，收降0.76%，報208.2元；小米（1810）事隔近兩年，一度重返招股價17元，高見17.5元，最後收升0.24%，報16.88元，跑贏其他科技巨企。
美國政府擬本周敲定禁止使用包括華為、中興（763）等五間中資公司產品和設備，拖累手機孖寶及5G概念股向下。
舜宇（2382）回4.07%，收報141.4元；瑞聲（2018）跌2.53%，收報59.8元；5G股中興挫4.75%，收報26.1元。
內地股市走軟，中資券商股亦跟跌，光大證券（6178）插9.1%，收報9.69元；招商證券（6099）跌6.88%，收報11.64元。
專家料科網股續領升
大中華投資策略研究學會副會長李偉傑表示，待市場回氣後，投資者將重拾對科網股興趣，其板塊將續主導大市去向，炒作港版納指概念，帶來下一波升浪。