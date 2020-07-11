思摩爾首掛升1.5倍 每手賺1.86萬

新股鑊氣沖天，並再創紀錄，其中電子煙生產商思摩爾國際（6969）首掛收市暴升1.5倍，收報31元，每手帳面大賺18600元，成史上第二大「賺錢王」，至於頂頭槌飛大戶扣除孖展成本勁賺過千萬元，料亦成「頂頭槌王」。



「頂頭槌飛」獲利千萬



7隻趕半年結招股尾班車的新股昨日同場較量，最終由思摩爾奪魁，首日收報31元，較招股價飆1.5倍，成交金額85億元，排大市成交額第三位。不計手續費，每手1000股帳面淨袋18600元，成史上第二大賺錢王，亦壓過周四暗盤一度領先的歐康維視（1477）。翻查資料，史上首掛最賺錢新股為1997年上市的北京控股（392），首日收市上市價12.48元急飆2.2倍，每手帳面勁賺逾5萬元。



值得留意的是，思摩爾頂頭槌飛大戶只有18人，每人獲得586手，以當時招股孖展利息低至1.88厘計，扣除孖展成本14萬元，帳面勁賺1078萬元，或是史上最多。



今年第二大超購的歐康維視則是第二賺錢新股，昨日開市初段已見高位，隨後反覆回吐收報37元，較招股價大升1.52倍，每手500股帳面賺11170元。



歐康維視飆1.52倍



至於另外五隻新股中，四隻都有錢賺，包括同為未盈利生物科技股永泰生物（6978）收升40.7%，報15.48元，每手帳面賺4480元。兩隻物業管理股也有肉食，正榮服務（6958）及綠城管理（9979）分別每手賺1050元及750元；虎視傳媒（1163）首日升24.4%，報1.07元，每手賺525元。惟於GEM板上市的中國蜀塔（8623）則跌27.7%，收報0.217元，每手帳面蝕830元。



