中美關係左右後市 恒指短線料反覆整固

美國疫情持續，但藥廠吉利德（Gilead）表示，旗下藥物瑞德西韋在臨牀試驗中，可以將新冠肺炎患者死亡風險降低62%。消息對美股有支持，杜指上周五升369點，收報26075點。
港股ADR夜期齊造好
港股上周五則回吐482點，收報25727點，但在美股推動下，夜期升65點，收報25760點，高水33點；ADR港股比例指數則升62點，報25790點；新加坡場外期指則升穿25800點。
雖然美股回穩令港股有望高開，但港股本周仍要面對多項不明朗因素，包括本地新冠肺炎第三波疫情來勢洶洶，以及中美關係會否因《香港自治法案》即將生效而受到影響。
此外，美國大型銀行如摩根大通、花旗、高盛、摩根士丹利等，將在本周陸續公佈季度業績，亦是市場焦點。
近期科技股炒風熾熱，但據美國證監會資料顯示，阿里巴巴創辦人馬雲的持股量，由去年底在港第二上市時的6.1%，降至只有4.8%。至於執行副主席蔡崇信的持股量，則由2%降至1.6%。
阿里巴巴近期升勢強勁，月初至今累積上升22%，上周五收報255.4元。光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，馬雲雖然減持，但對阿里巴巴以及整體科技股走勢影響不大，因為馬雲早已退出管理層，而市場資金充裕，對當炒的科技股相信有支持，預計阿里巴巴年底有機會見300元。
耀才證券研究部總監植耀輝亦認為，減持不一定影響股價，騰訊（700）也不斷遭主席馬化騰減持，但股價照樣創新高。
馬雲減持阿里無礙升勢
整體大市走勢方面，植耀輝認為仍要看疫情以及中美關係進展，預期恒指將在25200至26200點之間上落，而科技股以及醫療股可繼續跑贏大市。
溫傑則表示，港股累積升幅可觀，不排除會出現整固，但只要恒指能守住25100點支持位，後市仍可看好。