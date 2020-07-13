中美關係左右後市 恒指短線料反覆整固

研發治療新冠肺炎藥物傳來好消息，美股上周五回升，但中美關係會否進一步惡化，卻成為本周市況的重大不明朗因素，後市走勢或較反覆，港股不排除會出現整固。此外，阿里巴巴（9988）創辦人馬雲減持股份，但證券界人士認為，對近期熱炒的科技股影響不大。



美國疫情持續，但藥廠吉利德（Gilead）表示，旗下藥物瑞德西韋在臨牀試驗中，可以將新冠肺炎患者死亡風險降低62%。消息對美股有支持，杜指上周五升369點，收報26075點。



港股ADR夜期齊造好



港股上周五則回吐482點，收報25727點，但在美股推動下，夜期升65點，收報25760點，高水33點；ADR港股比例指數則升62點，報25790點；新加坡場外期指則升穿25800點。



雖然美股回穩令港股有望高開，但港股本周仍要面對多項不明朗因素，包括本地新冠肺炎第三波疫情來勢洶洶，以及中美關係會否因《香港自治法案》即將生效而受到影響。



此外，美國大型銀行如摩根大通、花旗、高盛、摩根士丹利等，將在本周陸續公佈季度業績，亦是市場焦點。



近期科技股炒風熾熱，但據美國證監會資料顯示，阿里巴巴創辦人馬雲的持股量，由去年底在港第二上市時的6.1%，降至只有4.8%。至於執行副主席蔡崇信的持股量，則由2%降至1.6%。



阿里巴巴近期升勢強勁，月初至今累積上升22%，上周五收報255.4元。光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，馬雲雖然減持，但對阿里巴巴以及整體科技股走勢影響不大，因為馬雲早已退出管理層，而市場資金充裕，對當炒的科技股相信有支持，預計阿里巴巴年底有機會見300元。



耀才證券研究部總監植耀輝亦認為，減持不一定影響股價，騰訊（700）也不斷遭主席馬化騰減持，但股價照樣創新高。



馬雲減持阿里無礙升勢



整體大市走勢方面，植耀輝認為仍要看疫情以及中美關係進展，預期恒指將在25200至26200點之間上落，而科技股以及醫療股可繼續跑贏大市。



溫傑則表示，港股累積升幅可觀，不排除會出現整固，但只要恒指能守住25100點支持位，後市仍可看好。



