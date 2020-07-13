定息按揭乏人問津 兩個月僅10宗申請

由按揭證券公司推出的定息按揭試驗計劃，一如預期市場反應一般，面世兩個多月只有小量申請。據按證發言人表示，定按計劃收到約10宗申請，大部份選擇10年定息期。業界人士指，定按申請人主要看中計劃可免壓力測試，惟料在港元拆息低企下，定按需求不大。



現有9間銀行參與按證的定按試驗計劃，包括中銀香港（2388）、渣打香港、東亞（023）、創興（1111）、大新（2356）、工銀亞洲、上商、招商永隆及建行亞洲，置業市民可透過以上銀行申請定按。



拆息低企缺吸引力



《星島日報》就定按計劃申請情況，向上述九間銀行作出查詢，中銀回覆表示，該行已陸續批出有關計劃申請，客戶選擇的定息期，以10年或15年為主。



大新則指，自該計劃接受申請後，該行接獲不少客戶查詢，惟市場和客戶均需時衡量計劃，故暫未能提供申請宗數，其他銀行在截稿前仍未回覆。



業界人士稱，至今申請定按宗數有限，雖然定按息率高於H按息率，但因定按毋須壓力測試，故能吸引欲借較多按揭貸款的客戶選用，但指鑑於一個月拆息愈跌愈低，到底最終已申請定按的客戶會否提取貸款，仍然有待觀望。



經絡按揭首席副總裁曹德明表示，該公司只接獲個別客戶查詢定按。由於現時一個月拆息低企，上周五僅約0.4厘，以現時H按一般H+1.5厘計，實際按息只需1.9厘，遠低於定按息的2.55厘或以上，因此「除非客戶計唔掂條數，才會選用定按」，這較多發生在大碼貸款情況，並超出按揭保險計劃的適用範圍，如此客戶便可藉定按計劃，免除壓測而能借取較多貸款，但料利率持續低企，定按吸引力難免受到影響。