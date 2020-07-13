◢ 洛陽欒川鉬業（3993）公佈，與與Triple FlagPrecious Metals旗下全資子公司Triple Flag Mining Finance Bermuda，定立金屬購買和銷售協議，據此Triple Flag將支付一筆5.5億美元的現金預付款，洛鉬會參照位於澳洲新南威爾士州的北帕克斯礦的協議約定礦區內，所生產銷售金銀產品的一定比例，交付金銀給Triple Flag。
◢ 佳源國際控股（2768）公佈，6月份合同銷售金額約38.845億元（人民幣，下同），按年上升約四成；合同銷售面積約26.1萬平方米，按年升約二成二。上半年總計合同銷售金額約116.71億元，按年上升約百分之三。
◢ 拉夏貝爾（6116）公佈，上周五收到《股權司法凍結及司法劃轉通知》及海南省海口市中級人民法院《協助凍結通知書》，知悉控股股東、實際控制人邢加興及其一致行動人上海合夏所持有的合計1.87億股有限售條件的A股股票被司法凍結，凍結期限自今年7月10日起至2022年7月9日止。集團表示，公司與控股股東及其一致行動人在資產、業務、財務等方面均保持獨立，股份凍結事件不會影響集團的生產經營及上市地位。
◢ 京東集團（9618）表示，香港上市聯席代表（代表國際承銷商），於2020年7月10日交易時段後部份行使超額配股權，涉及合共1991萬股A類普通股，佔超額配股權獲行使前根據全球發售初步可供認購發售股份數目的約14.97%。