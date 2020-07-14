美股波動 杜指微升 科技股回吐 納指跌226點

新冠病毒疫苗傳出好消息，投資者樂觀情緒上漲，帶動美股飆逾400點，納指再創新高。杜指早段報26545點，升469點；標普500指數報3225點，升40點；納指高見10824點新高，升207點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26085點，升10點；納斯達克指數收報10390點，跌226點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見37.10港元，較香港收市價跌0.15港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見532.18港元，較香港收市價跌8.82港元。



據外電報道，德國生物新技術公司BioNTech，以及美國製藥業龍頭輝瑞表示，針對兩間公司合作開發的新冠疫苗，預期快將通過審批。



或須重啟防疫封鎖措施



新冠肺炎確診人數持續上升。根據世衞報告，周日全球新增新冠肺炎病例數目較前一日增加超過23萬宗，再度創新高；死亡病例較前一日增加5285宗。



世衞表示，目前世界各國極不可能根除病毒，或許需要重啟防疫封鎖措施，才能遏制疫情。



白宮首席傳染病學家福西（Anthony Fauci）和白宮關係不斷惡化，儘管美國多個州份新冠疫情急速反彈，但福西要求再次封鎖經濟的看法卻遭到反對。



內地A股強勢，帶挈港股走高，有傳美國不考慮攻擊香港聯繫匯率制度作制裁方案，重磅股滙控（005）大彈領漲恒指，恒指一度急漲376點至26103，惟指數觸及牛熊分界線（26053）及二萬六後即縮，收報25772，反彈44點，交投總額稍為縮減少至1712億元。



恒指回順 受制二萬六



比亞迪（1211）獲富瑞上調目標價，加上憧憬分拆半導體業務於內地科創板上市，股價高見90元，收市仍爆升16.17%報89.8元；比亞迪同時帶挈汽車股走高，吉利（175）大漲8.3%收報19.06元，為表現最佳藍籌股。



藍籌股滙控表現標青，揚2.34%，收報37.25元，貢獻恒指52點升幅；科網龍頭騰訊（700）下滑1.01%收報541元。地產股偏弱逆市跌，但新鴻基地產（016）創辦人郭得勝夫人鄺肖卿（郭老太）於7月10日增持85萬股新地股份，平均價97.6041元，涉資約8296萬元，持股量增至26.69%。



光大新鴻基財富管理策略師溫傑對後市偏向樂觀，即使港股近日表現不如A股般突出，反覆於二萬六及250天線水平上落，但短線資金繼續撐住大市，於資金流動性充裕的情況下，料恒指下方25500可獲支持，25100更是一個大支持，當完成調整後，指數將重拾動力向上。