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高盛料A股牛市可再漲15%

2020-07-14 列印
　　近期內地股市氣勢如虹，市場憧憬A股進一步納入富時羅素指數，帶挈滬深三大股市昨日收市升逾1%至逾3%。

　　其中，深成指數飆逾3.5%，為2015年6月以來高位；創業板指數飆3.99%，連升8個交易日。大行高盛指，內地股市或會再漲15%，惟今次升浪恐不會持續超過3個月。

　　據外電引述分析指，目前內地股市升勢與2014至2015年那時相近，於今年3月底的低位反彈後已累升近41%，市場憂慮正在形成「新的泡沫」，並重演短暫升勢。

　　報道指，內地股市估值相對較低，與2014年大升前夕相似。高盛認為，在交易量增加和政策的支持下，預計內地股市或會再上升15%，但將持續不超過三個月。
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