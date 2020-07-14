易和首掛勁升九成 每手5000股賺1800元

新股市場熱度不減，昨日兩新股首掛均有斬獲，惟半新股則個別發展。宏力醫療管理（9906）收升15.24%，報2.42元，每手2000股帳面賺640元。創業板易和國際（8659）更勝一籌，收飆90%，報0.76元，每手5000股帳面賺1800元。市場人士分析，新股市道雖旺，但未抽中不宜高追，料之後新股數量或有所減少，投資者將轉為聚焦企業業績。



宏力醫療管理首掛開報2.6元，較招股價2.1元漲23.8%，已是全日最高位，其後曾回至2.25元，收市揚15.24%，報2.42元，一手帳面賺640元。該股表現與上周五輝立及耀才暗盤相若，但與富途暗盤價一手帳面賺3100元，仍相差近五倍。



從事一次性塑膠快餐盒的易和國際控股（8659）則於創業板首掛，受惠新冠肺炎持續爆發，市民對外賣需求大增，易和高開0.66元，較招股價0.4元飆65%，其後愈升愈有，高見0.89元，收市仍升90%，收報0.76元，一手帳面賺1800元。



思摩爾歐康齊回軟



上周五上市的七隻新股第二個交易日榮辱互見，綠城管理（9979）及虎視傳媒（1163）承接上周漲勢，分別升28.62%及34.58%，股價再走高至4.18元及1.44元，若持貨未拋，一手帳面分別賺1680元及1450元。上周五唯一「潛水」的中國蜀塔（8623）亦彈10.6%，報0.24元，惟尚未收復招股價0.3元，持貨至今一手仍蝕600元。不過其餘四隻半新股均出現回吐，其中「賺錢王」思摩爾（6969）和歐康維視（1477）分別倒跌6.45%及5.95%，收報29元及34.8元。



信誠證券副總裁何智威建議，在新股大幅高開情況下，不宜輕易再追，就算再鍾情亦要待股價跌定在低位再入。



他續指，由於要趕六月底截數期，近期多隻新股輪番招股，但料之後新股市場漸偏淡靜，投資者注意力將轉移至業績期上。



