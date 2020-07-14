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港元一個月拆息創三年低

2020-07-14 列印
　　在資金大量湧港下，銀行體系總結餘不斷膨脹，令港元拆息進一步下降，與樓按相關的一個月拆息降至0.38厘，創逾三年低位。市場人士指，只要不是疫情大爆發，相信資金將繼續流入。港元拆息昨全線向下，除1個月拆息外，隔夜至2周拆息亦微降到0.11厘至約0.3厘不等，3個月拆息則降至0.61厘。

　　東亞銀行（023）高級外匯市場策略師葉澤恒指，拆息持續偏軟，主要由於資金不斷流入，令銀行結餘增至逾1800億元所致。只要本港沒疫情大爆發，料受惠IPO及其他資本市場活動，資金仍會湧港，故港匯有機會重返7.75水平，拆息則將繼續尋底。

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