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百濟神州配股籌161億

2020-07-14 列印
　　生物醫藥股百濟神州（6160）公佈，向主要股東以每股14.2308美元（約110.29港元）配售1.46億股新股，集資額為20.8億美元（約160.8億港元）。

　　是次配售價較百濟神州上周五（10日）收市價119.3元折讓7.6%，較其上周五每股美國存託股份196.03美元折讓約5.6%，所配售新股佔公司擴大後股本的約12.54%。受配股消息影響，百濟神州股價昨早曾挫6.9%，隨後回升高見125.9元，全日倒升1.93%，收報121.6元。

　　百濟神州此次集資所得淨額約20.7億美元，購買方為公司兩大股東，即美國生物製藥公司Amgen及主攻生物醫藥投資的美國對沖基金Baker Bros. Advisors連同彼等的聯屬實體。

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