莎莎港澳營業額挫75% 首季內地客交易跌98%

受新冠疫情影響，零售市道未見起色，本地化妝品零售龍頭莎莎國際（178）昨日派發季度成績表，情況令人憂慮。莎莎截至6月底止第一季銷售數據，港澳市場營業額按年大挫近七成五，至4.1億元，內地客交易宗數更大跌98.4%。



莎莎昨日公佈，整體零售及批發營業額按年大跌67.9%，至5.9億元。當中，港澳市場營業額僅錄得4.1億元，按年挫74.3%；同店銷售大跌71.9%。該公司指，受新冠肺炎疫情影響下，內地旅客人數低迷，導致內地客交易宗數按年大跌98.4%，整體交易宗數下跌57%；而本地客的每宗交易平均金額下跌6.5%，整體每宗交易平均金額下跌42%至198元。



莎莎指出，將繼續實施減省成本措施，包括爭取大幅度減租，以減低收支平衡點，並在已獲批的香港特區政府「保就業計劃」的工資補貼援助下，盡最大努力保障員工的生計。



其他地區方面，包括中國內地、馬來西亞和電子商貿的零售及批發業務營業額的跌幅為27.8%。期內，中國內地及馬來西亞仍然受新冠肺炎疫情影響，不過隨著店舖分別於3月及5月起陸續重開，銷售按年跌幅已開始收窄。截至6月底止，莎莎共有231間分店，按年減少20間。莎莎昨日收報1.26元，升0.8%。



分析料次季仍難樂觀



中投傲揚基金經理溫鋼城表示，莎莎於第二季度表現或會有少許起色，但看法不會太樂觀，由於莎莎比較依賴內地自由行旅客，但面對現時「封關」等狀況，對業務造成較大的負面影響，難以單靠倚賴本地消費者支持，「若只做本地人生意，好難食得起以往條數」。他認為，雖然莎莎目前的股價較為低殘，但並非理想的入市時機，未來復甦速度等的表現如何，仍為未知之數。



