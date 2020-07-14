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維達料次季純利增1.5倍

2020-07-14 列印
　　維達國際（3331）昨日逆市發盈喜，預料今年第二季及上半年經營溢利和純利，均按年升1倍或以上，主要因木漿價格下跌及產品組合持續改善。

　　該公司預期，今年第二季經營溢利約7.3億元，按年大升1.52倍；純利則為5.35億元，較去年同期增加1.54倍；收入按年增長約11%及自然增長約15%，至42.15億元。

　　維達國際又預料，今年上半年經營溢利按年增加1倍至12.57億元；純利達9.13億元，按年升1.08倍，主要是因木漿價格下跌及產品組合持續改善。該公司預測，今年上半年收入為76.34億元，按年下跌3%及自然增長約1%。維達國際昨日收報30.85元，升3.7%。

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