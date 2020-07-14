瑞銀：75%人料疫情改變生活

瑞銀昨日發表《投資者觀察》調查，顯示在疫情仍未完結時，有75%受訪的全球富裕投資者認為，生活方式將永遠改變；約67%的投資者表示，疫情改變他們對財富的看法。在疫情結束後，有70%受訪者表示會減少旅遊和前往辦公室工作；50%受訪者想搬到更鄰近家人的地方；46%的受訪者可能會搬往人口較少的地區；88%的受訪者指他們首要關注的是保持身體健康。



此外，有67%的投資者表示疫情改變他們對財富的看法。56%的受訪者擔心自己的儲蓄不足以應付下一波疫情；58%的受訪者擔心需要延遲退休，以彌補疫情所造成的財務損失；60%的受訪者擔心若自己生病會造成家人的財務負擔；54%的受訪者擔心留給下一代的金錢並不足夠。



