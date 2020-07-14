中環IFC外望——國泰股東會通過政府注資議案

在第三波疫情爆發下，航空業復甦遙遙無期。陷入財困的國泰航空昨日召開股東特別大會，在全部逾九成九票數贊成下，通過由政府牽頭推動的三百九十億元「泵水」大計等五項決議案，即政府化身為國泰的「白武士」。惟昨日場面冷清清，只有十多名股東到場，而會議進行約十五分鐘結束。



國泰主席賀以禮（Patrick Healy）昨日在會上未有回應是否會再裁員的提問，並表示公司已從不同方式保存現金，包括：管理層減薪和推行自願無薪假；又重申公司會在年底前提交報告，檢視國泰未來的規模和經營模式。



是次集資方法包括按「以每十一股供七股比例」供股方案，國泰每手交易單位為一千股，即一手股東只能供股認購約六百三十六股，難免會產生碎股，但因為能否成功集資關係集團生死存亡，因此不少股東「焗住供」同意方案。



港視推100%在家工作 條件嚴苛



因應本港爆發第三波疫情，多間私人企業重推居家辦公的防疫安排。但繼上次「行山銀行」的事件後，有部份公司今次已經「有所準備」，雖然鼓勵員工居家辦公，不過條件就相對嚴格，有人形容為仲慘過坐監O添。



為針對疫情下，減少外出感染的機會，香港電視（1137）宣佈，提供100%「在家工作」計劃，但條件就被批評十分嚴苛，包括要在「電話響三聲內接聽電話」，並需要將公司直線電話轉駁至其手提電話，工作日全日內絕對不能離家出外，以及承諾周六、日及公眾假期只可外出購買必需品，並「一概禁止」其他消遣活動等等。不過，員工可以自由選擇是否參與此計劃。



居家辦公的安排目的都只係為保障同事及社區，減低感染及傳染機會，所以要求員工減少跟外間接觸機會，係合理要求，但處理上係咪要做到咁緊，例如響三必須接電話，就見仁見智了。



高瞻