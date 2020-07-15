美企陸續放榜 銀行股業績差 美消費反彈 杜指升556點

全球新冠肺炎確診人數持續大幅上升，加上美國進入企業業績期，投資者早段觀望，惟美國六月消費物價指數創近八年來最大升幅，刺激杜指曾升逾300點；但近期持續強勢的納指則有較大沽壓，早段曾跌1.3%後回穩。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26642點，升556點；納斯達克指數收報10488點，升97點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見37.10港元，較香港收市價升0.25港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見522.84港元，較香港收市價跌2.16港元。



富國十年來首錄虧損



銀行金融股業績欠佳，花旗銀行上季純利按年大跌73%至13億美元，貸款虧損撥備達79億美元，好過市場預期；富國銀行自2008年以來首錄虧損，上季虧損24億美元，去年同期則賺62億美元，較市場預期為差；摩根大通第二季純利按年大跌51%至約47億美元，每股盈利1.38美元，好過市場預期。花旗股價早段跌1.9%；富國挫6.6%；摩通則升1.2%。



美國六月消費物價指數（CPI）按月升0.6%，高於市場預期的升0.5%；扣除食品和能源的核心CPI按月增加0.2%，好過預期增長0.1%。



港股方面，本港疫情持續惡化，早前熱炒的新經濟股「散水」，拖累恒指一度下瀉517點，其後跌幅收窄，收挫294點，報25477點。



疫情惡化 港股挫294點



新經濟股「散水」味濃，「ATMX」及中概股重創，阿里插5.5%，收報240.4元；京東（9618）插5.4%，收報241.8元；美團（3690）挫4.32%，收報197.1元；跌市元兇騰訊（700）急跌2.96%，收報525元。



港府今日凌晨起再次收緊防疫措施，當中包括食肆由晚上六時至早上五時禁止堂食。本地餐飲股向下，太興跌3.28%，收報1.18元；翠華跌3.23%，收報0.3元；稻香跌3.09%，收報0.94元。



耀才證券研究部總監植耀輝指出，短期港股料受美股走勢左右，尤其是隔晚納指表現差，美股尚有調整空間，加上美企業績將陸續公佈，市況可能出現震盪，影響投資氣氛，而恒指已反彈不少，26800點出現大阻力，或於24800至25000點找到支持。