  • 2020年7月15日 星期三
  • 31º
  • 71%
熱門： 新冠肺炎消委會罐頭魚口罩戴罩令

日報新聞 > 財經

內地上月進出口轉升

2020-07-15 列印
　　在防疫物資出口及內地復工復產帶動下，中國6月進出口雙雙轉跌為升，表現勝預期。中國海關總署昨日公佈，以美元計，6月出口按年增0.5%，較5月高3.8個百分點；亦優於市場預期下跌2%；進口按年增2.7%，高於市場預期的下跌9%。6月貿易順差464.2億美元，較5月減少165.1億美元。

　　以人民幣計價，中國6月出口按年增4.3%，連續3個月實現正增長，優於市場預期增長3.5%；進口按年增6.2%，亦優於預期的下跌4.7%。6月貿易順差3289.4億元（人民幣，下同）。

　　累計上半年，以美元計，出口按年下降6.2%，進口按年下降7.1%，貿易順差1678億美元。以人民幣計，出口按年下降3%，進口按年下降3.3%，貿易順差1.18萬億元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd