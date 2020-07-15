內地居民訪澳門鬆綁 濠賭股全線逆市升

內地與澳門進一步放鬆防疫限制，內地居民訪澳及從粵澳口岸進入廣東省人士，毋須進行14天醫學觀察。受消息刺激，濠賭股全線逆市抽升，其中澳博（880）爆升逾一成，銀娛（027）及金沙（1928）則分別抽升6.1%和升5%，位居升幅首兩大藍籌股。



澳門新冠病毒應變協調中心表示，即日起澳門將北京和湖北省從病毒高發地區名單中剔除，即曾到內地所有城市人士到澳門不需作14天醫學觀察。今日起解除對曾到過湖北省人士進入娛樂場的限制措施。此外，自今日上午6時起，對從粵澳口岸進入廣東省人員，不再實行集中隔離14天醫學觀察。



澳門宣佈取消對內地所有城市居民隔離要求，花旗認為上述措施有助提振澳門博彩業總收入，摩通亦指鬆綁措施料能恢復廣東客需求至正常水平70%。濠賭股逆市跑出，銀娛抽升6.1%，收報53.95元；金沙升5%，收報32.35元，分別位居升幅首兩大藍籌股。



另一方面，澳博爆升11.37%，收報9.5元；永利澳門（1128）炒高6.56%，收報14.3元；美高梅（2282）升4.8%，收報9.96元；新濠（200）升4%，收報15.7元。



廣東客料恢復七成



另外澳門表示，因應新出入境安排，調整娛樂場所防疫措施，以確保員工及客人健康。博彩監察協調局根據衛生當局指引及要求，除了繼續嚴格巡查所有娛樂場，要求遵守原有防疫措施外，自今日凌晨起，將嚴格要求任何進入娛樂場人士，必須接受探熱、出示有效健康碼及核酸檢測證明。同時，特區政府亦要求所有娛樂場按照鮮風換氣標準，保持場內空氣清新。



此外，進入全澳所有度假村、酒店及公寓人士，均須接受探熱及出示健康碼。其他商業場所亦需要遵照衛生部門發出的相關指引，繼續做好防疫工作。



