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周大福首季零售減兩成

2020-07-15 列印
　　疫情肆虐下，本地零售市道仍未見起息。本港珠寶零售商周大福（1929）昨日公佈，截至今年6月底止首財季經營數據，整體零售值按年下跌20.2%，其中港澳及其他市場零售值大挫69%，佔整體零售值的11.4%，港澳同店銷售更跌75.5%；惟內地方面，零售值微升0.1%，佔整體零售值的88.6%。

　　該公司表示，業務受新冠肺炎疫情及不穩的宏觀經濟環境影響，但內地的同店銷售隨著業務恢復，已較前一個季度有顯著改善，內地同店銷售跌幅收窄至11.2%；港澳的同店銷售則分別下跌72.5%及93.2%。

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