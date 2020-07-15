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Cellnex傳洽購 長和歐洲無線塔股權

2020-07-15 列印
　　外電引述知情人士表示，歐洲最大無線電塔運營商－西班牙Cellnex Telecom SA，正考慮競購長和（001）的歐洲無線塔業務部份股權。據知情人士稱，雙方正就收購少數股權事宜進行初步洽商。分析指出，若該交易成功落實，令長和該業務的資產估值或高達100億歐羅（約879億港元）。

　　知情人士表示，長和一直在與顧問合作，將其歐洲塔業務分拆為一家獨立的附屬公司，並正考慮出售該業務的少數股權。今次的初步洽商不一定會達成正式要約，其他競購者仍有可能會出現。Cellnex代表不予置評。 長和發言人回應時表示，不評論市場傳聞。長和股價昨日受該消息刺激，股價逆市升1.8%，收報51.7元。

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