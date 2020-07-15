六新股今掛牌 暗盤四升兩破底

六隻新股昨公佈招股結果並於今日掛牌同場較量，暗盤表現較上周七隻爭輝時明顯遜色，富途及輝立交易場成績均為四升二破底。打着「騰訊概念股」旗幟的祖龍娛樂（9990）最多投資者捧場，反應熱烈，錄得超購122倍；中科元天（1156）最難抽中，但暗盤差異大，富途升幅曾達近五倍，惟輝立暗盤價先升後回，最後回至招股價水平。



祖龍娛樂最受投資者追捧，公開發售接獲8.94萬份申請，超購122.01倍，國際發售獲大幅超額認購。該股以上限定價11.6元，一手1000股中籤率為20%，抽20手穩中1手。



中科元天0.98元下限定價



本港三家暗盤交易場中，富途最為顯著升53.28%，報17.78元，一手帳面最多賺6180元。祖龍共有35張分別認購937萬股的「頭槌飛」，獲分派273手，以2.48厘孖展息率計，借九成認購該股，7日利息約46994元。按富途暗盤收市價17.78元計，每張「頭槌飛」賺149萬元。



中科元天（1156）中籤率最低，一手中籤率僅有8.51%，抽18手中1手。該股以下限定價0.98元，公開發售接獲6816份申請，錄得超購8.44倍，國際部份亦已獲輕微超購0.17倍。



不過，中科元天於本港三家暗盤交易場表現相差甚遠。輝立高位見1.78元，較招股價升81.63%，每手最多賺3千元，但收市時暗盤價急速回落至招股價0.98元水平，幸保不失。該股在富途最高曾爆升近5倍，其後升幅大幅回落收市升97.96%，報1.94元，1手帳面賺3840元。



此外，認購不足的港龍中國地產（6968）暗盤破底，一手帳面最多蝕130元。金輪天地控股（1232）公佈，公司已獲港龍中國地產2000萬股分配股份，相當於已發行股份1.25%，發售價3.93港元。



