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麗珠盈喜 中期料多賺四成

2020-07-15 列印
　　疫情衝擊各行各業，麗珠醫藥（1513）受惠於疫情，昨日發盈喜 ，預計截至今年6月底止，上半年盈利約9.6億至10.35億元（人民幣，下同），按年增加3至4成，扣除非經常性損益的盈利，按年升2至3成；基本每股收益約1.02至1.1元。北京首都機場(694)則受疫情影響，旅客吞吐量、飛機起降架次均大跌，預期今年度中期將盈轉虧。

        麗珠醫藥表示，盈利上揚的主因是出售江蘇尼科醫療器械的股權，帶來盈利約8524萬元；抗病毒顆粒及注射用艾普拉唑鈉按年大幅增長，而新型冠狀病毒抗體檢測試劑產品實現新增銷售，為公司業績增長提供重要支持。

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