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德昌首季生意減33%

2020-07-15 列印
　　德昌電機（179）昨日派發今年首季成績表，截至6月底止首季度營業額為5.17億美元，按年跌32.59%。未計入匯率變動，營業額下跌31%，至5.27億美元。期內，汽車產品組別營業額按年跌41%。未計入貨幣效應，營業額跌39%；至於工商用產品組別的營業額持平。

        該公司指出，受2019冠狀病毒病疫情影響，該公司營業額於4月及5月顯著下跌，尤其是在歐洲和美洲地區的汽車零部件行業。在6月份，該公司業務需求顯著回升，至月底銷量已接近一年前的水平。

        

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