中環IFC外望——騰訊食雞遊戲PUBG 海外吸金六億

市場調查機構Sensor Tower數據顯示，六月中國手機遊戲海外收入繼續由騰訊（700）食雞遊戲《PUBG MOBLE》獨領風騷，收入達7900萬美元（折算約6.1億港元），按年增25.4%。



Sensor Tower指出，《PUBG MOBLE》六月海外收入7900萬美元，按年增25.4%，惟按月跌25.5%。該遊戲自2018年4月開放購買功能後，累積吸金14.8億美元，平均下載用戶付費2.4美元，日本、阿聯酋和美國為首三名主要海外市場。騰訊另外兩款大作《決勝時刻Mobile》和《王者榮耀》則排第3及29位。



另外，Sensor Tower數據顯示，本月首七天共有逾2500款手遊在從中國的App Store中移除，按周急量2.8倍，有關遊戲在期內提供收入逾3470萬美元。Sensor Tower指，早前不少遊戲在中國新聞出版總署完成審批前已率先上架，但蘋果公司近日已下令嚴格遵守美國法規，於七月底前未取得版號的遊戲不可發佈。



港網騙減10% Y世代高危



環聯發表香港網上詐騙趨勢的季度調查發現，自新冠疫情爆發後，即3月11日至4月28日期間，全球疑似網上詐騙交易較疫情前增加5%的同時，源自香港的案例不但未有增加，反而下跌10%。調查又顯示Y世代是香港疫情騙案的頭號目標。



環聯分析了多個行業的疑似詐騙行為，在全球疫情爆發前後的變化，結果發現香港的數碼詐騙不法份子主要以電訊及金融服務公司為目標，與全球的結果非常相似。疫情爆發後，香港涉及電訊公司的疑似詐騙案宗數，相較1月1日至3月10日期間大增2.2倍，金融服務公司有關的疑似詐騙案宗數則上升64%，為疑似詐騙案增幅最大的兩個行業。



為更了解疫情對消費者的衝擊，環聯訪問了來自美加、香港、英國、印度等地共9215位成人。香港有30%受訪者指出他們曾經成為疫情相關網上詐騙的目標，當中以Y世代（年齡介乎26至40歲） 最為嚴重，有關比例更達36%。



高瞻