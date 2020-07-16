新冠肺炎疫苗頻傳好消息 經濟數據佳 美股漲227點

美國經濟數據理想，加上新冠肺炎疫苗傳出好消息。杜指早段上升300點報26943點，升幅1%；納指亦回升0.9%報10583點。歐洲三大股市英、法、德中段都升逾1.5%。恒指夜期中段升135點報25629點，高水147點。



美國經濟數據理想，加上新冠肺炎疫苗傳出好消息，支持美股向上。



美國經濟重啟，六月工業生產按月上升5.4%，升幅高於市場預期的4.3%，為1959年以來最勁升幅。美匯指數回軟失守96關，美元兌日圓報106.98；英鎊兌美元報1.262。金價每盎司曾高見1812美元。



業績方面，高盛受惠股票和債券交易收入大增，第二季純利按年增長2%，至22.5億美元，每股盈利6.26美元，遠高於市場預期的3.95美元，收入更大升41%，至133億美元，為歷來第二高。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26870點，升227點；納斯達克指數收報10550點，升61點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見37.74港元，較香港收市價升0.54港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見539.37港元，較香港收市價跌3.33港元。



特朗普簽自治法案 恒指波幅大



美國總統特朗普簽署《香港自治法案》，同時終止美國對港特殊待遇，更稱無興趣與中國磋商次階段貿協，也無意短期內與國家主席習近平對話。中美關係進一步交惡，市場投資氣氛轉趨審慎，恒指跟隨外圍造好高開410點後，即掉頭回落並近乎抹去所有升幅，全日波幅達到587點，最後收造25481，微升3點，市場成交總額縮減至1641億元。



英國今年後不再購買華為5G組件，2027年底前更要徹底清除5G網絡中華為設備，手機設備股份跑輸大市，瑞聲（2018）插5.86%收報55.4元，為表現最差藍籌股；舜宇（2382）降3.09%收報134.8元。騰訊（700）支撐大市，上漲3.43%收報543元；滙控（005）靠穩，上升0.95%收報37.2元；建行（939）走低1.28%收報6.17元。物管股跑出，保利物業（6049）揚7.13%收報88.7元；雅生活（3319）抽升5.51%收報42.1元；永升（1995）升2.82%收報14.6元。



富昌證券聯席董事譚朗蔚對後市看法審慎，周三恒指市況形成一支大陰燭，並完全返回本月6日逾2500億元總成交之大升市或大陽燭的底部，他再重申恒指一日未升穿及企穩50月線之上，反映目前大市並非已進入牛市，乃屬一個較大型的反彈，大眾更應該借機食胡。