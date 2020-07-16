內地擬海外徵稅 港專才恐流失

據消息透露，中國開始向部份中國海外公民徵收所得稅。據彭博報道，此舉將削弱香港國際金融中心的地位，將會令成千上萬內地銀行家及其他專業人士的吸引力，並加劇市場人士對香港人才流失的憂慮。



彭博透過訪問員工及招聘人員發現，在面對最高45%的稅率，在港的內地專業人士正考慮返回內地，以避開新增的賦稅及高昂生活成本的雙重壓迫；而現時香港稅率約15%。此舉亦打破了人們對內地人才，能有助填補香港本地及外藉人士因「港版國安法」流失的期望。雖然所得稅的指引仍未清晰，但現時各行各業的專業人士，有理由離開這個不久前還被視為全球最具吸引力的城市，這或會為經濟受創的香港帶來更大的壓力。