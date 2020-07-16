特朗普終止港特殊地位 金發局：中美摩擦加劇

美國總統特朗普昨日簽署生效《香港自治法案》，亦簽署行政命令終止香港的特殊待遇地位，包括撤銷出口許可證豁免、取消特區護照持有人的旅遊特別待遇等。對於美國終止香港的特殊待遇地位，金發局主席李律仁表示，消息從傳出到落實，市場沒有特別反應，強調香港金融地位穩健，不用過份憂慮。



特朗普在白宮玫瑰園舉行記者會時批評，北京訂立《港區國安法》壓逼港人、剝奪其自由。他宣佈簽署生效早前獲國會一致通過的《香港自治法案》，強調法案賦予當局強而有力的新工具，讓摧毀香港自由的人士承擔責任。根據法案，國務卿要在法例生效90日內，向國會提交報告，列舉違反《中英聯合聲明》或《基本法》的個人或實體，總統可因應凍結他們的在美資產，並限制其入境；亦可制裁與有關人士有顯著業務往來的銀行。



助強化港中介地位



他亦宣佈已簽署行政命令，終止香港的特殊待遇地位，不會出口敏感技術；將暫停《美國香港政策法》給予香港的優惠待遇，包括撤銷出口許可證豁免、取消特區護照持有人的旅遊特別待遇、有意終止與港府間的引渡協議等。



港府昨日發聲明指堅決反對《香港自治法案》成為美國法律，對美方表示極度反感和強烈不滿，會全面配合國家將採取的反制措施，不容美方的霸權主義得逞。



吸引更多中企來港



對於美國終止香港的特殊待遇地位，金發局主席李律仁表示，消息從傳出到落實，市場沒有特別反應，強調香港金融地位穩健，不用過份憂慮。他指出，市場發展要看不同因素，世界愈多摩擦，香港中介地位愈特別及愈有價值。



市傳特朗普擬廢除中美的審計協議，向中資企業施壓，金發局董事丁晨指，這對香港而言孕育一個巨大的機會，將吸引更多中資公司考慮在港上市，同時帶動本港資管行業、對沖基金等發展，令金融市場資源更豐富。若市場機會增加，企業不會考慮退出本港市場，相反有擴大趨勢。



