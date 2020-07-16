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深圳推八招壓抑樓市

2020-07-16 列印
　　今年樓市持續火熱的深圳，升級樓市調控，打擊「炒房」。深圳市住房建設局等8部門昨聯合發佈8項目措施，以促進房地產市場平穩健康發展；個人住房轉讓增值稅徵免年限由2年上調至5年；細化普通住房標準等。分析人士預計，深圳樓價下半年或將跌逾5%。

　　此前深圳市落戶即可購房，屬內地一線城市中最寬鬆。不過，此次新規已調整商品住房限購年限，要求深戶家庭和成年單身人士（包括離異）須在該市落戶滿3年，且連續繳納36個月個稅或社保，才可購買商品住房。新規亦完善差別化住房信貸措施，並對享受優惠政策的普通住房標準進行細化，新增「實際成交總價低於750萬元」指標。

　　

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