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限聚減出行 標普憂港鐵現金流

2020-07-16 列印
　　本港繼續受第三波疫情猖獗影響，當局再推限聚令減少市民外出，評級機構標準普爾憂慮港鐵（066）的現金流狀況，再度警告其信貸評級正面臨受壓，並認為其未來數年營運環境均具挑戰。

　　標普指出，港鐵財務狀況或較早前預期為低，估計其營運資金與債務的比率將由去年約30%的水平，降至約18%，或觸發其基礎信用結構（SCAP）下調，繼而有機會影響信貸評級，而該比率明年可望回升至20%以上。標普又料港鐵今年度的經調整除息稅、折舊及攤銷盈利（EBITDA）按年大跌50%。該機構表示，乘客量降低及凍結票價，均令港鐵今年度的業績及現金流帶來壓力。

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