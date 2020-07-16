六新股首掛半數破底 祖龍娛樂勁升75%

新股熱潮遇冷，昨六隻新股首掛一半破底，三隻新股公布招股結果，當中更有一隻暗盤破底。祖龍娛樂（9990）首掛延續暗盤表現，大飆七成五，每手（1000股）帳面賺8700元，而每張「頭槌飛」更有約228.9萬元進帳。另第二大股東為渣打的渤海銀行（9668）認購不足，暗盤「潛水」；暗盤「同股不同價」的中科天元（1156）首掛即破底，跌幅超二成八，每手（4000股）單日帳面已蒸發1120元。



昨三隻新股招股結果出爐。當中最受歡迎且最難抽中的是嘉興燃氣（9908），該股以10元定價，公開發售接獲8949份申請，超購5.73倍，國際配售獲輕微超購0.22倍，一手中籤率18.01%，抽7手（500股）可中1手。



綜合三家暗盤交易場，嘉興燃氣於富途升幅最大為45.6%，報14.56元，每手帳面最多賺2280元。該股共接獲2張分別認購3334手的「頭槌飛」，分別獲派845手，以2.48厘孖展息率計，借九成認購該股，7日利息約8649元。按暗盤價14.56元計，每張「頭槌飛」帳面獲利101萬元。另認購不足的渤海銀行暗盤破底，三家暗盤交易場中，收市價最低為4.76元，跌0.83%，每手（500股）帳面蝕20元。



創維擬分拆酷開獨立上市



六隻新股昨首掛，祖龍娛樂再續暗盤升勢，高開46.6%，報17元，後愈升愈有，收市企穩全日最高20.3元，漲75%，每手帳面勁賺8700元，但仍未及電子煙思摩爾（6969）的718萬元記錄。當中又有三隻新股首掛破底，分別為港龍中國地產（6968）、大山教育（9986）以及前日暗盤差價近五倍的中科天元（1156）。



此外，創維集團（751）自願性公布，已向聯交所提交申請，擬分拆旗下非全資附屬公司酷開的業務，於聯交所或包括深交所的其他交易所獨立上市。酷開的主要經營互聯網運作的智能電視系統，收入來自內容訂閱、廣告及軟件應用程式操作。



