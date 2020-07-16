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騰訊擬斥44億 入股法遊戲商25%

2020-07-16 列印
　　一直擴大遊戲版圖的騰訊（700）疑有新動作，據報騰訊考慮斥資5億歐羅（約44.3億港元），收購法國遊戲商Voodoo最多25%股權。多家大行近日看好騰訊遊戲收入，紛紛將目標價抬高過600元大關，最樂觀的花旗予其649元。騰訊昨收升3.4%報543元。

        彭博引述消息人士報道，騰訊有意出價5億歐羅，入股Voodoo約20%至25%股權，競爭對手包括騰訊持有少量股份的Ubisoft，以及美國社交遊戲商Zynga。Voodoo旗下遊戲以休閒為主，知名作品包括《Snake VS Block》、《Roller Splat!》等。



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