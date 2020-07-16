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安踏盈警 上半年料少賺35%

2020-07-16 列印
　　體育用品股安踏（2020）昨日發盈警，未計及分佔合營公司虧損，預期截至6月底止半年溢利按年減少不超過25%，去年同期的溢利為29.7億人民幣；若計及合營公司虧損，料上半年溢利按年減少不超過35%，去年同期錄得23.2億元。

　　安踏表示，盈利下跌主要因安踏品牌及其他若干品牌產品的銷售，受到疫情的影響，導致整體收益持平或下降不超過5%；安踏及FILA品牌業務的毛利率下降；以及該公司主動向分銷商就信貸期給予彈性，令預期損失率將上升，導致應收貿易帳款虧損撥備增加；及整體員工成本上升所致。

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