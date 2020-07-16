中環IFC外望——滙豐允無家者劏房客開戶

流浪者及劏房戶人士不時遇到開銀行戶口難的問題，為進一步促進普及金融，滙豐宣佈，由昨日起可為無家者或因居住在分間單位，而無法使用郵政服務的香港居民，提供基本銀行戶口服務，成為全港首間為這類弱勢社群提供服務的銀行。



根據該服務，滙豐讓有關人士毋須提供固定住址，亦能開立獨立港幣結單儲蓄戶口，以便他們更容易尋找長期工作，或領取援助金，保障財產安全。



開立戶口時，客戶須首先取得包括基督教關懷無家者協會、ImpactHK、香港社區組織協會、聖雅各福群會及救世軍此等指定非政府機構的轉介信，確認開立銀行戶口原因，然後在非政府機構援助者或社工陪同下，帶同轉介信及身份證明文件，到指定7間滙豐分行辦理手續。申請獲批後，客戶將收到自動櫃員機提款卡和密碼，而該非政府機構的地址，將用作客戶通訊地址，可接收銀行發出的通訊文件。



天貓擬助5000品牌成「獨角獸」



阿里巴巴（9988）旗下天貓昨日公佈，推出「新品牌成長計劃」，計劃在兩年內協助5000個品牌，以成為所在行業的「獨角獸」，並將從新品孵化、設計賦能、營銷加持、內容運營等方面，為「新手上路」的商家，提供「保姆式」的護航服務。



天貓公佈的數據顯示，過去三年天貓已成長10萬新品牌，未來各行業將推進「新品牌成長計劃」，例如快速消費品行業的「新品牌創造營」，將在暑期開營，通過四個月密集培訓，孵化出100個「黑馬品牌」，集中在天貓雙11亮相，以助力品牌錄得爆發性的增長。據天貓618數據顯示，今年新品牌表現造好，當中達26個新品牌奪得行業的冠軍位置。



據了解，在過去1年中，天貓每9天便可孵化出一個銷售額過億的新品牌，天貓平台營運事業部總經理劉博稱，希望未來兩年孵化5000個年銷售過億的「獨角獸」公司，同時把幫助外貿工廠向品牌化轉型，以實現2萬個廠牌年銷售額超過1000萬元目標。



高瞻