港股急瀉科網股「跳崖」 美就業復甦慢 杜指挫135點

美國截至7月11日止當周的首次申請失業救濟人數達130萬人，較前周減少1萬人，惟數字比市場預期的125萬人為多。另外，中國上半年社會消費品零售總額按年跌11.4%，而6月總額降1.8%，遠遜預期的由跌轉升0.3%。
杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26734點，跌135點；納斯達克指數收報10473點，跌76點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見37.42港元，較香港收市價升0.22港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見520.79港元，較香港收市價升7.79港元。
吉利急插12%
至於港股，中國次季GDP數據勝預期，但市場憂慮內地寬鬆政策或會降溫，加上中美關係可能陷入新低點，滬深股市急挫約半成，拖累恒指昨日高開低走，先後失守20天線（25182）及二萬五大關，最終收報24970點，下瀉510點。
美國據報考慮對其他中國科技公司施加限制，多隻科網股「跳崖」式急插，成為跌市重災區，股王騰訊（700）為跌市元兇，收挫5.53%，報513元，踩低大市167點，美團（3690）挫7.73%，收報185.1元；小米（1810）瀉7.82%，收報15.08元；阿里巴巴（9988）跌4.19%，收報233.2元。
汽車股吉利（175）跑輸一眾藍籌股，急插11.98%，收報15.58元。醫藥股也明顯受壓，君實生物（1877）急挫10.9%，收報48.65元。