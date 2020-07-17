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內地上季增長3.2%勝預期

2020-07-17 列印
        內地第二季經濟表現遠勝市場預期，增速「轉正」。國家統計局昨日公佈，今年第二季國內生產總值（GDP）按年增3.2%，由首季的下降6.8%轉負為正，較預期的2.5%增長為佳；上半年GDP則按年下降1.6%。分析預計下半年中央財政政策仍會繼續支持，但貨幣政策寬鬆周期亦已接近尾聲，進一步寬鬆空間有限。

  6月工業、固投及零售數據均有改善。數據顯示，內地6月規模以上工業增加值按年增4.8%，增速較5月加快0.4個百分點，為今年以來最高，略勝過市場預期的4.7%。上半年，工業增加值按年下降1.3%。需求端方面，6月社會消費品零售總額按年下降1.8%，降幅較5月收窄1個百分點，但仍遜於市場預期增長0.3%。上半年消費額按年下降11.4%。
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