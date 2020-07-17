中芯科創板首掛熱炒 H股「散水」挫兩成半

在內地科創板首日掛牌的中芯，最高曾飆升2.5倍，見95元人民幣，收市仍報82.92元人民幣；惟H股則遇「散水潮」連跌三日，收市挫二成五，報28.75港元。按AH股收市價計，中芯A股已較H股溢價六成八。
中芯A股在內地科創板上市，亦沿習科創板新股瘋炒現象，開市較招股價27.46元人民幣，猛漲2.5倍，至95元人民幣，市值飆升至逾7000億元人民幣，躋身科創版市值首位。隨後股價稍回落，收盤報82.92元人民幣，全日升幅仍達兩倍。
A股溢價六成八
對比A股的亮眼表現，中芯H股可謂是南轅北轍，連跌三個交易日。昨早稍高開2%，報39.3元，隨後逐步向下，甚至失守30元關口，一度低見27.5元，收市稍回至28.75元，挫二成五，較近期高位44.8元，累計下挫三成六。
多家內地券商唱好中芯，其中國信證券更是形容「中芯國際比貴州茅台更珍貴」，認為從可替代性來講，中芯和貴州茅台一樣不可被替代，亦無法複製。同時，中芯具有和貴州茅台一樣的議價能力，且中芯的社會勞動價值量超越貴州茅台。該行相信，中芯的估值有機會超越全球龍頭台積電。
台積電昨公佈次季業績，純利按年大升八成一，至1208億新台幣（約317億港元）。