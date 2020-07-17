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中遠海能盈喜 中期料多賺五倍

2020-07-17 列印
　　疫情拖累下，經濟大幅下滑，引致石油需求銳減，但相關運輸及儲油需求旺盛，為中遠海能（1138）業績加持，該公司預計中期純利將大增最多5.4倍，賺28.1億，至30.1億元（人民幣，下同），當中有油輪航線平均日租增幅達3倍。

  中遠海能估計，中期純利較去年同期的4.7億元急升5倍至5.4倍，主要由於全球石油大幅供過於求，相關運輸及儲油需求旺盛，油輪運價波動劇烈，平均高於去年同期，當中超大型油輪（VLCC）TD3C的中東至中國航線，平均等價期租租金為每天8.22萬美元，增約3倍。中遠指，期內加強調整船舶擺位，在運價高位階段積極攬貨，鎖定收益。

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