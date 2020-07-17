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中匯首三季收入增15%

2020-07-17 列印
　　大灣區內最大民辦商科高等教育公司中匯集團（382）昨日公佈，截至今年5月31日止9個月，收入按年升約15.4%，至約6.09億元（人民幣，下同）；毛利按年增加約19.5%，至約2.98億元；毛利率按年上升1.8個百分點，至49.1%。該公司首席財務官兼公司秘書黃成滿表示，雖然疫情令公司將會退還住宿費估計約3600萬，但因為節省物業管理及教學相關開支等營業成本逾3000萬，所以疫情對公司的影響不大。

  他續指，毛利率上升主要是因收入規模按年加大，學生人數及學費均較去年同期上升；而公司亦將今財年的毛利率全年目標，由49%調升至49.5%，並料未來的毛利率將穩步改善。

        



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